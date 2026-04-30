La Dole pesca Livorno: i quarti play-off in palio domenica alle 19

Sarà Livorno l’avversaria della Dole nel play-in in programma domenica al Flaminio alle 19. Un vero e proprio spareggio che metterà in palio il tabellone play-off con il quarto di finale contro la Vuelle Pesaro. Ieri sera la Bi.Emme Service ha sconfitto l’Urania Milano per 102-84. Una sfida dominata che conferma il grande stato di forma dei labronici (soprattutto della coppia Woodson-Tiby, ieri sera autori di 25 e 22 punti), un brutto cliente per Rbr. Nell’altro primo turno di play-in, invece, la Ferraroni Cremona ha battuto 59-56 la Reale Mutua Torino e domenica alle 18 sfiderà Avellino al Pala Del Mauro. La vincitrice accederà ai play-off e sfiderà la Fortitudo Bologna.