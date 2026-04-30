La Dole pesca Livorno: i quarti play-off in palio domenica alle 19

Sarà Livorno l’avversaria della Dole nel play-in in programma domenica al Flaminio alle 19. Un vero e proprio spareggio che metterà in palio il tabellone play-off con il quarto di finale contro la Vuelle Pesaro. Ieri sera la Bi.Emme Service ha sconfitto l’Urania Milano per 102-84. Una sfida dominata che conferma il grande stato di forma dei labronici (soprattutto della coppia Woodson-Tiby, ieri sera autori di 25 e 22 punti), un brutto cliente per Rbr. Nell’altro primo turno di play-in, invece, la Ferraroni Cremona ha battuto 59-56 la Reale Mutua Torino e domenica alle 18 sfiderà Avellino al Pala Del Mauro. La vincitrice accederà ai play-off e sfiderà la Fortitudo Bologna.

Stasera invece saranno Andrea Costa e Tema a scoprire le loro avversarie nei play-in casalinghi che si giocheranno domenica alle 18 al Pala Ruggi e al Pala Cattani. Per quanto riguarda la Up, l’attesa è per la sfida del Pala Dennerlein di Napoli (ore 20.30) tra la Malvin Casoria e l’Umana Chiusi. I Raggisolaris, invece, se la vedranno con la vincente della sfida del Pala Triccoli di Jesi (ore 20.30) tra la General Contractor e la Solbat Piombino. Le vincitrici dei play-in di domenica poi entreranno nei due tabelloni play-off affrontando rispettivamente la Gema Montecatini e l’Elachem Vigevano.

Per quanto riguarda i play-out salvezza, invece, ufficiali le date delle sfide tra Fiorenzuola e OraSì Ravenna: si giocherà Venerdì 8 e domenica 10 a Castell’Arquato, mercoledì 13 ed eventualmente venerdì 15 al Pala Costa e lunedì 18 ancora a Castell’Arquato.

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