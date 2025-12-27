La Dole perde Ogden per due mesi

Ora non ci sono più dubbi: Mark Ogden starà fuori due mesi. Il comunicato della società riminese: «Dole Basket Rimini comunica che l’atleta Mark Ogden il giorno dopo la partita giocata a Forlì ha avvertito un dolore al piede. I successivi esami strumentali hanno evidenziato una frattura al secondo metatarso del piede sinistro, gli esami verranno ripetuti tra tre settimane e i tempi di recupero sono stimati in circa 2 mesi. Dal primo giorno a Rimini, Mark si è fatto apprezzare per le sue qualità umane e tecniche nonchè per il suo comportamento estremamente professionale».

Questa la riflessione da parte del club: «Sappiamo bene che gli infortuni fanno parte del gioco, pensavamo di aver già avuto la nostra dose di sfortuna, purtroppo però ci troviamo a scendere in campo con un’altra assenza ma con la voglia di continuare a combattere per i nostri tifosi e proprio domenica ci aspetta una partita speciale che potrebbe portarci per il secondo anno consecutivo l’accesso alle Final Four di Coppa Italia. Domenica servirà l’impresa e siamo sicuri che il Flaminio darà (come sempre) il suo contributo fondamentale».