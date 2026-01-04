La Dole per il settebello ma Torino è un osso duro

Rimini è in striscia da sei giornate consecutive, Torino ha perso l’ultima a Mestre ma prima ne aveva a sua volta vinte sei di fila: la sensazione è che al Pala “Gianni Asti” si affronteranno due squadre in salute, pronte a dar vita a una sfida intensa e spettacolare.

La favorita, ovviamente, è sempre la Dole che viaggia con il vento in poppa e al momento, sembra difficilmente arginabile da parte di qualunque avversario, perché ha trovato un equilibrio quasi perfetto anche senza Robinson (dovrebbe rientrare a fine mese) e con un Alipiev in più nel motore, può tornare a ri-allungare le rotazioni.

«Stiamo bene siamo contenti perché oltre ai risultati direi che stiamo giocando un buon basket, motivo per cui in ogni partita, anche se ci sono momenti difficili, non ci abbattiamo e siamo consapevoli di poterla portare comunque a casa - spiega Sandro Dell’Agnello, fresco del rinnovo contrattuale -. I ragazzi lavorano bene, si aiutano in difesa e si passano la palla in attacco. Dobbiamo proseguire, ora viene il bello».