La Dole ora guarda alla Slovenia: è Hrovat l’idea per l’ultimo slot

C’è chi si è seduto sui gradini della sede, al Flaminio, già alle prime luci dell’alba di mercoledì. E alle 6.40, la fila in attesa dell’apertura degli uffici raggiungeva quasi la via Flaminia. Anche senza l’ultimo “botto” di mercato, lo straniero numero “3” del definitivo salto di qualità per ambire alla promozione diretta che potrebbe essere annunciato nel weekend, è super febbre biancorossa. Lo testimonia il primo giorno della campagna abbonamenti 2026-2027, quando in ossequio al claim “Rimini Rimini / Innamoratissimi di te” si sono presentati al rinnovo della tessera ben in 247. Una cinquantina in più di dodici mesi fa.