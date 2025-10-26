La Dole non si ferma: Rimini batte anche Pesaro 86-65

Una Dole inarrestabile! Nel match casalingo contro la Victoria Libertas Pesaro, la squadra di coach Dell’Agnello vola verso una nuova vittoria con un rotondo 86-65 finale.
Prestazione di spicco per il centro classe 1998 dei riminesi Alessandro Simioni che realizza uno score personale di 14 punti.
Che, però, nonostante anche il successo della squadra non sono bastati per aggiudicarsi il titolo di miglior marcatore di serata che è, invece, andato all’omologo avversario Miniotas Regimantas: 16 punti per lui.