La Dole non fa canestro e a questi livelli si perdono le partite

Houston, abbiamo un problema. E non sono i meccanismi difensivi, come potrebbe essere comprensibile in una squadra rinnovata per cinque interpreti su dieci. No, dietro si tiene e anche bene. Addirittura, in un fortino come il Paladozza si è costretta la Fortitudo a 4 punti in un quarto. Il secondo, quello della grande illusione. Se non è un record poco ci manca a questi livelli. Dopo avermi incassati rispettivamente 210 nei primi tre turni, 70 di media.
Il problema è inaspettatamente nell’altra metà del parquet, vista la batteria di frombolieri d’alto rango a disposizione di Sandro Dell’Agnello. Denegri, Marini, Tomassini sono potenziali top scorer di ogni partita e Udom e lo Stephens dei primi 15 minuti di Bologna non sono da meno. Per fare male c’è tutto, tiro da tre, penetrazioni, pick’n’roll, buoni passatori (nella sconfitta di domenica si sono contati 23 assist e appena otto palloni “regalati” alla Effe), eppure dopo la scorpacciata di Montecatini si è scesi dagli 84 punti dell’esordio in Toscana ai 72 della grande beffa con Avellino e addirittura ai 66 di Bologna. Dove anche sotto le plance si è pagato ancora una volta dazio: 41-33 il conto dei rimbalzi, dopo il 43-29 a favore degli irpini che ne avevano messi insieme ben 13 offensivi.