La Dole mette la quarta e non dà scampo all’Urania (71-85)

Quarta vittoria consecutiva per la Dole, che sbanca l’Allianz Cloud schiantando l’Urania (71-85). Biancorossi sempre padroni della sfida dall’inizio alla fine: +8 al 10’ (16-24), +21 al 20’ (28-49) e +16 al 30’ (50-66). Nell’ultimo quarto però arriva l’impennata d’orgoglio dei milanesi, che con i “Gentile’s brothers” e Morse piazzano un 15-4 e risalgono a -6 (64-70). E’ subito Marini, però, a suonare la riscossa per la Dole con sette punti consecutivi che respingono l’assalto Urania (64-77) e danno il la definitivo al successo Rbr.