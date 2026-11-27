La Dole si conferma in grande spolvero e anche senza il suo leader Denegri spazza via Pesaro nel derby (91-71). Una partita che non ha mai avuto storia, con i biancorossi già avanti in doppia cifra nel primo quarto (28-14 al 10’ con un 14-4). Il copione non cambia nel secondo parziale, quando Rbr non molla la presa e dilata il suo vantaggio con uno straordinario Bartoli, che non fa rimpiangere lo stesso Denegri (58-33). Nella ripresa la Dole controlla tranquillamente l’ampio vantaggio e porta a casa una vittoria preziosissima.