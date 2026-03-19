La Dole è attesa al varco da Fantinelli cuore Fortitudo: “Rimini tecnicamente è la più forte”

La Dole fresca della coccarda riservata ai vincitori della Coppa Italia sarà di scena, sabato sera, a casa di Matteo Fantinelli. Non a Faenza, ma al Pala Dozza di piazzale Azzarita, da sempre tana della Fortitudo e adesso anche residenza ad honorem del playmaker romagnolo. “250 battaglie, un solo capitano” recitava lo striscione esibito dalla Fossa dei Leoni biancoblù in occasione della recente gara casalinga che ha rappresentato la presenza numero 250 di Fantinelli in canotta Fortitudo. Parliamo di quello che ormai è stato inserito con pieno diritto nel libro d’oro della storia del team bolognese, a proposito di Dole proprio come era successo ad un altro califfo che a Rimini conoscono molto bene, Carlton Myers. Fantinelli ha da sempre doti tecniche che sarebbero rilevanti anche in A1, ma a parte una rara apparizione dopo la promozione targata Martino (il basket di Romagna che ritorna, insomma) ha quasi sempre giocato in A2, perché tra lui, la Fortitudo e la sua gente si è creato un legame indissolubile che il tempo ha costantemente rafforzato.