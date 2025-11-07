La Dole “conferma” lo stop di Robinson ma servono altri esami

Alla fine nessuna sorpresa, perché si sapeva che l’infortunio di Gerald Robinson non era di poco conto. Il secondo stop in due anni del discusso play americano di Rbr, è stato confermato ieri dalla stessa società biancorossa. “Dole Basket Rimini - si legge nella nota - comunica che Gerald Robinson resterà fermo dall’attiva agonista in attesa di ulteriori accertamenti medici. Il giocatore aveva riportato un risentimento all’inguine a seguito di un contrasto di gioco avvenuto durante la partita con Roseto. Nella giornata di mercoledì è stato visitato da uno specialista che ha consigliato un ulteriore esame strumentale per valutare con precisione il percorso necessario al recupero completo. Dopo quest’ultima visita lo staff medico biancorosso effettuerà tutte le valutazioni necessarie in base alle indicazioni ricevute”.

La buona notizia per Sandro Dell’Agnello è il recupero di Giacomo Leardini che tornerà a disposizione fin dalla partita di domenica pomeriggio al Flaminio contro la Reale Mutua Torino.

