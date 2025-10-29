La Dole concede il bis e fa festa al Flaminio anche con Roseto (85-78)

Dole Rimini - Liofilchem Roseto 85-78

RBR: Pollone 1 (0/2 da tre), Denegri 3 (1/3, 0/5), Marini 17 (5/11, 2/7), Tomassini 19 (1/2, 5/7), G. Robinson 10 (5/11, 0/3), Camara 21 (7/9), Ogden 9 (4/7, 0/2), Simioni 5 (2/3, 0/1), Georgescu. N.E: Della Chiesa, Leardini, Sankare. All. Dell’Agnello.

ROSETO: Sabatino 14 (4/7, 1/4), Donadoni 3 (1/2, 0/2), Cannon 7 (3/8), Petrovic 9 (3/3, 1/4), Sperduto 14 (2/6, 1/6), Timperi 5 (2/4, 0/2), Tsetserukou 9 (3/4), Cinciarini 5 (1/4, 1/4), Landi (0/2, 0/2), J. Robinson 13 (2/3, 1/2). All. Francani

PARZIALI: 20-21, 43-36, 69-63.

ARBITRI: Barbiero, Giunta e Capurro.

TIRI LIBERI: RBR 14/21, ROS 21/25.

TIRI DA DUE: RBR 25/46, ROS 21/43.

TIRI DA TRE: RBR 7/27, ROS 5/26.

NOTE Espulso Cinciarini per somma di falli tecnici.

RIMINI. La Dole fa la doppietta al Flaminio e si mantiene a ridosso delle due capolista Verona e Pesaro. I biancorossi hanno operato diversi allunghi ma non sono mai riusciti a chiudere definitivamente la sfida contro un irriducibile Roseto, che alla fine si è arreso sotto i colpi dello scatenato Camara (doppia doppia) e il solito geniale Tomassini (85-78).