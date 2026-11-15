La Dole con Cividale per ripartire di slancio

Non c’è tempo per piangersi addosso o recriminare, questa A2 dai ritmi forsennati ti mette subito davanti l’occasione per rimediare. E’ il bello del campionato, baby: dopo l’inopinato scivolone di Forlì, con quel +14 al 22’ dilapidato in un secondo tempo completamente sotto ritmo, la Rinascita attende al Flaminio un’altro cliente particolare, spesso indigesto nel passato, la Gesteco Cividale del mitico Stefano Pillastrini (ore 18).

Una squadra che, in realtà, dopo il successo proprio contro la Dole nella finalissima di Supercoppa di Ravenna, non aveva cominciato molto bene la stagione, prima di riprendersi con una mini-striscia di successi (record 5 vinte-4 perse), coronata dalla clamorosa rimonta di Mestre di mercoledì sera (era sotto di 10 a 1’58” dalla fine). «E’ un bene rigiocare subito, pensiamo di meno a quello che è successo e ci proiettiamo su una nuova sfida - guarda avanti, e non potrebbe essere altrimenti, Sandro Dell’Agnello - Abbiamo parlato, tra di noi, del brutto secondo tempo giocato a Forlì, c’è stata una concatenazione di fattori che ha sicuramente premiato i nostri avversari, ma per metà match avevamo fatto bene, dobbiamo ripartire da lì. A volte queste cose capitano, non dovrebbe succedere e ci dispiace soprattutto per i tifosi, ma se ne trai i giusti insegnamenti, una sconfitta può anche rivelarsi salutare».

Tra l’altro, avendo perso anche Livorno, la classifica è rimasta immutata: la vetta è sempre a 4 punti, ma la sensazione è che di partite facili non ce ne siano proprio. «Sembrava, in estate, che 7-8 squadre fossero nettamente superiori alle altre, invece può succedere di tutto, anche le presunte “piccole” possono sgambettare le favorite. Per questo bisogna tenere il livello di attenzione molto alto» conferma il tecnico biancorosso, che si troverà di fronte la solita Cividale giovane, entusiasta, guidata dalla “bestia nera” Lucio Redivo (19.1 punti ma col 28% da tre), uno capace di metterne 50 l’anno scorso, contro Rimini, in gara2 dei quarti playoff poi vinti da Marini e compagni. «Lo sappiamo che se è in giornata può farne 30 a chiunque, la vera chiave è evitare che metta in ritmo gli altri - anticipa uno dei temi del match, Dell’Agnello - Questo non significa che non cercheremo di limitarlo, di costringerlo a forzare, ma sono convinto che sarà molto più importante una difesa collettiva, che non consenta alla Gesteco di farci male da più parti».

Contro Forlì, nonostante l’assenza di Santos Silva e i quattro falli prematuri di Zanetti, Rbr non è stata in grado di sfruttare il (teorico) vantaggio vicino a canestro. Sarà il caso di far pesare la fisicità e l’atletismo dei propri lunghi, se si vuole avere un’alternativa al tiro da fuori. «Loro hanno due giocatori, Ferrari e Berti, che possono prendere molti rimbalzi e segnare sia vicino che lontano da canestro - chiude l’analisi il trainer toscano - Noi siamo tra le prime squadre per rimbalzi catturati, per cui sarà fondamentale andare forte sui secondi possessi e sfruttare le nostre caratteristiche. Vogliamo riprendere subito la nostra corsa».

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