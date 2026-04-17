La Dole cade a Cividale e si deve rassegnare ai play-in (89-76)

La Dole perde lo “spareggio” di Cividale e si deve rassegnare ai play-in. L’inizio è molto equilibrato, con Cividale che arriva fino al +5 ma senza scrollarsi mai di dosso la Dole, che però a metà secondo quarto si prende un 8-0 (32-24) che permette ai friulani di chiudere a +7 all’intervallo (42-35). Nella ripresa Cividale tocca anche il +9 ma i biancorossi non mollano e tornano a contatto con la tripla di Tomassini (67-65 al 32’). Sul più bello però Rbr si incarta e subisce un terribile 15-2 che rilancia la Gesteco e allontana stavolta definitivamente la Dole fino all’89-76 finale.