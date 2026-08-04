La Dole allunga il roster con Simone De Gregori

Un ritorno a casa per allungare il roster della prima squadra: Simone De Gregori entra a far parte della Dole. Nato il 19 luglio 2007, riminese di origine, De Gregori è un’ala di 200 cm per 102 kg, in grado di dare il proprio apporto sia al tiro che a rimbalzo. Dopo i primi anni nei settori giovanili di Insegnare Basket Rimini ed Angels Santarcangelo, De Gregori ha vissuto le ultime tre stagioni tra Pesaro, Mestre e Vanoli Cremona, disputando sempre i campionati d’Eccellenza e viaggiando in doppia cifra di media. Aggregato al roster della Vanoli nello scorso campionato di serie A, ha giocato la Next Gen Cup (11,5 punti di media) e fatto esperienza in B Interregionale dove, con la maglia della Sansebasket, ha messo a referto 10 punti a partita.