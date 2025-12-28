La Dole all’assalto di Pistoia per essere più forte di tutto

Tutta questa fatica in emergenza deve avere il suo senso. L’ennesima tegola che costa alla Dole la rinuncia a Mark Ogden, dopo le vicissitudini di Robinson, non abbatte una squadra che contro Pistoia (ore 18, arbitri Foti, Tirozzi e Giovagnini) cerca il pass per la Final Four di Coppa Italia, sicura in caso di successo (ma possibile anche in caso di ko, a seconda degli altri risultati), che sarebbe il sesto consecutivo per la Rinascita. Riguardo ad Ogden, l’infortunio patito è lo stesso accusato il 13 ottobre 2024 a Brindisi nella gara contro... l’Unieuro Forlì. Insomma una concidenza veramente bizzarra visto che questo forfait ha fatto seguito proprio alla gara vinta in casa dell’altra formazione romagnola domenica scorsa.