La Dole abbraccia Cody Demps e fa le prove per la Supercoppa

Abbracciato anche Cody Demps, sbarcato lunedì sera all’ombra dell’Arco d’Augusto e sottopostosi ieri alle visite mediche al Centro Saulle, la pre-season della Dole Rimini prosegue a suon di derby. Dopo il primo scrimmage con l’Andrea Costa Imola al PalaSgr di Santarcangelo e la grande festa di giovedì scorso in un Flaminio trabocchevole d’entusiasmo per la Start Romagna Cup persa in volata con la Virtus Bologna, questa sera sarà la volta di un’amichevole a porte chiuse con la Cmt Orange Tools Pesaro. Palla a due alle 20 alla Palestra Fontanelle di Riccione per l’antipasto di una sfida che si proporrà in veste ufficiale venerdì 18 alle 21.15 al Pala De André di Ravenna nella seconda semifinale della Supercoppa di A2.

Nel mezzo, l’ultimo scrimmage del precampionato, quello in calendario sabato a Zola Predosa con la T Gema Montecatini. Si iniziano ad alzare i giri del motore quindi e coach Sandro Dell’Agnello fa il punto della situazione.

Come sta proseguendo la preparazione e come sta il gruppo? «Stiamo procedendo senza grossi intoppi, rispettando la tabella di marcia, e già questo è molto positivo. Ora ci sono da mettere in pista Stephens e in forma Demps, ma lavorare tutti insieme è già molto importante. Purtroppo da giovedì saremo senza Leardini per quattro giorni, perché è convocato dalla Fip per la Europe Cup 3vs3 che si terrà ad Anversa da venerdì a domenica. Diciamo che siamo un po’ un cantiere aperto, ma è una cosa abbastanza tipica di questo periodo»

Capitan Tomassini invece? Ha recuperato e sarà a disposizione o sta seguendo ancora un percorso personalizzato? «Giovanni è a posto, si allena regolarmente e sarà in campo già questa sera. Fortunatamente è stata una cosa da poco».

Con Cody Demps potrà finalmente lavorare al completo, quanto ci vorrà per inserirlo? Ci si può aspettare qualche minuto sabato con Montecatini? «Penso sia difficile, un po’ prematuro. Vedremo comunque nei prossimi giorni in base allo stato di forma che ha, ma di certo non vogliamo rischiare infortuni o guai inutili che possano poi pregiudicare l’inizio della stagione».

Stephens sta allineandosi ai compagni? «Deshawn sta mettendo in corpo fiato e condizione fisica. E’ un giocatore che gioca di dinamismo, ha bisogno di stare bene per rendere al meglio, e il suo dinamismo lo sta trovando pian piano, crescendo giorno dopo giorno».

Cosa si aspetta da questo primo test contro una rivale diretta e cosa chiede ai ragazzi in vista della Supercoppa? «Come sempre, nelle amichevoli di preseason si va alla ricerca della continuità nelle prestazioni ed è per questo che cercavamo un’amichevole in più. Con la Virtus abbiamo disputato davvero un’ottima partita, ma ieri e l’altro ieri abbiamo fatto due sedute di carico senza pensare alla sfida di oggi. E’ normale così. Sabato toccherà a Montecatini e venerdì prossimo alla Supercoppa, tutte tappe in cui vogliamo fare bene e prepararci a essere pronti al momento giusto. Per il campionato».