L’orgoglio di Dell’Agnello a Rimini: “Chi ci arriva può perdere le finali mentre gli altri le guardano in tv”

Due anni e mezzo fa ha preso il timone dell’allora Rivierabanca a stagione in corso mentre era in cattivissime acque sul fondo della classifica e, dopo aver raddrizzato la rotta, non solo l’ha portata tranquillamente in porto, ma ha raggiunto i play-off. Poi, nella prima stagione completa al timone, ha condotto Rimini alla finale per la Serie A dopo aver guidato a lungo la classifica e quest’anno ha fatto meglio: nuova finale promozione, con serie tiratissima con Verona, e Coppa Italia messa in bacheca. Primo trofeo della storia di Rbr conquistato in un Flaminio in festa proprio ai danni della Ramagli band. Tutto fra mille infortuni, sostituzioni forzate di giocatori e cambi di roster e sistemi a ripetizione. L’oramai ex amministratore delegato Paolo Carasso gli aveva rinnovato il contratto a campionato in corso, il nuovo Renato Nicolai ha iniziato la sua avventura partendo proprio dalle conferme di Sandro Dell’Agnello e dei gioielli Marini e Tomassini. Il capitano, il bomber che fa mille cose e il coach. Sono loro gli architravi per ritentare la scalata al paradiso del basket tricolore, in uno zoccolo duro completato a oggi da Denegri, Leardini, Simioni e Sankare, tutti ancora sotto contratto anche se il talentino è in rampa di lancio direzione massima serie.