Justin Johnson: “Quanti ricordi a Rimini, bello giocare contro la Dole”

Chiamarlo “l’uomo delle finali” è forse un po’ esagerato, ma la realtà è che Justin Johnson affronta da domenica la sua seconda finale consecutiva per salire in Serie A. Laddove c’è già stato nella sua esperienza italiana e che ha solo sfiorato a Rimini. Chi ha Johnson va in finale? Serve anche altro, certo, ma il trentenne nativo del Kentucky performa nel modo migliore le squadre dove gioca. Non è un caso che tuttora i tifosi della Dole lo vorrebbero dalla propria parte, sia per il valore del giocatore, sia per l’affetto che gli hanno dimostrato nei due anni biancorossi, sia perché non sono mai mancate le polemiche sul “sacrificio” di Johnson per il fragile Ogden, a sua volta sostituito dall’altalenante Alipiev.