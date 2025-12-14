Incontenibile Dole! Rimini stravince il derby contro Bologna 83-68

Colpaccio Rimini! L’Emilia-Romagna della palla a spicchi brilla in Riviera!
La Dole Basket Rimini si aggiudica il derby contro gli storici rivali emiliani della Flats Service Fortitudo Bologna.
Spinta dal tifo amico del Palasport Flaminio, la formazione romagnola ha chiuso il match con un rotondo score di 83-68, dominando per gran parte dei quattro parziali.
Alla vittoria di prestigio contro una delle squadre più blasonate della categoria si aggiunge la duplice soddisfazione griffata Mark Ogden: l’ala americana ha sfoderato una prestazione super! Suo il titolo di Mvp di serata con la bellezza di 29 punti messi a segno.