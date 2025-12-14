Incontenibile Dole! Rimini stravince il derby contro Bologna 83-68

Rinascita Basket Rimini
  • 14 dicembre 2025
Sandro Dell’Agnello, coach Dole Basket Rimini
Colpaccio Rimini! L’Emilia-Romagna della palla a spicchi brilla in Riviera!

La Dole Basket Rimini si aggiudica il derby contro gli storici rivali emiliani della Flats Service Fortitudo Bologna.

Spinta dal tifo amico del Palasport Flaminio, la formazione romagnola ha chiuso il match con un rotondo score di 83-68, dominando per gran parte dei quattro parziali.

Alla vittoria di prestigio contro una delle squadre più blasonate della categoria si aggiunge la duplice soddisfazione griffata Mark Ogden: l’ala americana ha sfoderato una prestazione super! Suo il titolo di Mvp di serata con la bellezza di 29 punti messi a segno.

Tabellino

Dole Basket Rimini - Flats Service Fortitudo Bologna 83-68 (20-23, 28-15, 11-18, 24-12)

Dole Basket Rimini: Mark Ogden 29 (5/6, 5/8), Giovanni Tomassini 15 (0/1, 5/6), Pierpaolo Marini 13 (2/8, 3/7), Davide Denegri 9 (0/2, 2/7), Gora Camara 8 (3/7, 0/0), Alessandro Simioni 5 (1/1, 1/1), Luca Pollone 2 (1/2, 0/3), Giacomo Leardini 2 (1/1, 0/2), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0), Assane Sankare 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 - Rimbalzi: 28 8 + 20 (Mark Ogden 9) - Assist: 21 (Pierpaolo Marini, Davide Denegri 6)

Flats Service Fortitudo Bologna: Gianluca Della rosa 15 (0/0, 5/11), Alvise Sarto 12 (0/1, 3/6), Paulius Sorokas 10 (2/6, 1/5), Lee Moore 9 (3/5, 1/4), Simon Anumba 7 (2/5, 1/1), Samuele Moretti 6 (2/2, 0/0), Vincenzo Guaiana 6 (1/2, 1/1), Matteo Imbro’ 3 (0/0, 1/6), Niccolo De vico 0 (0/0, 0/1), Federico Gamberini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 - Rimbalzi: 30 9 + 21 (Paulius Sorokas 12) - Assist: 20 (Gianluca Della rosa 9)

