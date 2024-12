Il cammino di RivieraBanca è inarrestabile: a Lecce arriva la vittoria numero 13 (in 14 partite) e ora i biancorossi sono davvero in fuga grazie alle sconfitte di Cividale e Udine. I riminesi soffrono per un tempo poi cambiano marcia e spazzano via Nardò (67-82). In B, vince solo l’Andrea Costa, che sbanca Piacenza alla distanza (72-79). Cadono invece i Blacks a Capo d’Orlando (72-67) e l’OraSì in casa con gli Herons Montecatini (78-92).