Il meccanismo perfetto si inceppa e la Dole comincia a fare «tutto male»

Cinque partite e mezzo quasi perfette, un 5-0 ad aprire il terzo quarto con la bomba di Simioni che autografa il +14 sul 36-50, una gara in apparente controllo destinata a diventare il sesto successo consecutivo, l’Unieuro alle corde, senza il suo centro americano e con l’unico vero lungo gravato dai falli. Poi si spegne la luce. Di colpo. Più Forlì inizia a recuperare, più la macchina oliatissima in cui “tutti i giocatori mettono il noi davanti all’io rinunciando ai tiri e passandosi la palla”, prendono rimbalzi e fanno assist si ingolfa, sbuffa, si ferma. La squadra del noi diventa quella degli aspiranti salvatori della patria, dell’uno contro cinque (tranne la coppia Usa, che ha tirato otto volte mettendo a referto sei punti...), della tempesta perfetta di bombe sul ferro. Doctor Jekyll diventa di colpo Mister Hyde e il derby si trasforma in un massacro agonistico e sportivo, con i padroni di casa che arrivano sempre primi su ogni pallone e gli ultimi 19 minuti addirittura da 45-20. Da -25, roba da circolo polare artico.

«Senza ombra di dubbio, abbiamo meritato la sconfitta, perché nel secondo tempo in campo c’è stata una squadra sola, Forlì: sono arrivati prima di noi ovunque, su tutti i palloni e ogni tipo di situazione, mentre noi ci siamo imbambolati, irretiti e forse siamo stati anche poco umili. E siccome io sono l’allenatore, sono il primo responsabile di quanto accaduto dopo l’intervallo» esordisce coach Sandro Dell’Agnello, con una premessa. «Voglio ricordare che non siamo degli scappati di casa capitati qui per caso, perché fino a questa gara siamo stati il secondo miglior attacco del campionato e la seconda miglior difesa, quelli che hanno perso meno palloni e fatto più assist. Purtroppo il secondo tempo è stato da tregenda e dò tutti i meriti a Forlì. Noi, invece, abbiamo fatto tutto male e non possiamo essere contenti di niente di quello che abbiamo fatto. Non siamo qui per puntare il dito contro nessuno pubblicamente, ci confrontiamo sempre negli spogliatoi quando dobbiamo dirci qualcosa, quindi ne parleremo e in parte ne abbiamo anche già parlato a caldo perché non si ripeta più. Sono stati venti minuti da parte nostra da dimenticare. O da ricordare bene, una delle due».

Mancanza di energia, rimbalzi, attacco, difesa: difficile individuare le cause di questo blocco improvviso. «Per i numeri che abbiamo messo in otto partite e mezzo direi che non si può parlare di un problema di energia, né tecnico o fisico. Siamo la squadra che prende più rimbalzi di tutti e nel secondo tempo li ha presi invece solo Forlì. A un certo punto siamo entrati in un tunnel mentale che nella mia esperienza a Rimini difficilmente abbiamo visto, anzi direi mai. Poi quando fai così, tutto quello che può andare storto va storto, ma è giusto così. Dovevamo avere un’attenzione che quando hanno iniziato a rimontare non abbiamo più avuto, ma anche una forza mentale che di solito abbiamo e non c’è stata. Non voglio nascondermi dietro a un dito e sono il primo responsabile» prova a darsi una spiegazione Dell’Agnello. Poi, sollecitato sulla coppia Usa, chiosa: «Se si guardano i secondi venti minuti è come sparare sulla Croce Rossa, si può dire tutto con cognizione di causa ed è difficile difendersi. Per la verità abbiamo anche buttato qualche pallone sotto ma non abbiamo tirato, l’abbiamo ributtata fuori. C’è stato questo abbattimento morale e mentale che soprattutto nella parte centrale fra il terzo e il quarto periodo ci ha visti soccombere sotto ogni punto di vista. Faremo in modo che non succeda più, anche perché sono tre anni e mezzo che sono qua e per fortuna l’avete visto di rado».