Il meccanismo perfetto si inceppa e la Dole comincia a fare «tutto male»

Cinque partite e mezzo quasi perfette, un 5-0 ad aprire il terzo quarto con la bomba di Simioni che autografa il +14 sul 36-50, una gara in apparente controllo destinata a diventare il sesto successo consecutivo, l’Unieuro alle corde, senza il suo centro americano e con l’unico vero lungo gravato dai falli. Poi si spegne la luce. Di colpo. Più Forlì inizia a recuperare, più la macchina oliatissima in cui “tutti i giocatori mettono il noi davanti all’io rinunciando ai tiri e passandosi la palla”, prendono rimbalzi e fanno assist si ingolfa, sbuffa, si ferma. La squadra del noi diventa quella degli aspiranti salvatori della patria, dell’uno contro cinque (tranne la coppia Usa, che ha tirato otto volte mettendo a referto sei punti...), della tempesta perfetta di bombe sul ferro. Doctor Jekyll diventa di colpo Mister Hyde e il derby si trasforma in un massacro agonistico e sportivo, con i padroni di casa che arrivano sempre primi su ogni pallone e gli ultimi 19 minuti addirittura da 45-20. Da -25, roba da circolo polare artico.