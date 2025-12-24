Il gesto di stile di Rbr e Pistoia: i tifosi toscani potranno entrare al Flaminio con incasso alla famiglia di Raffaele Marianella, l’autista ucciso dopo la gara di Rieti

“Io tifo positivo”, il progetto di Rinascita Basket Rimini, si arricchisce di una nuova lodevole iniziativa in collaborazione con la prossima società ospite Pistoia Basket. i due club hanno annunciato che in vista del prossimo match in agenda al palasport Flaminio (domenica, 28 dicembre, palla a due alle 18) si terrà “un simbolico momento di vicinanza e condivisione di quei valori nobili dello sport capaci di andare oltre al mero risultato finale della partita”.

I due club, congiuntamente, hanno deciso di scrivere tra gli altri al ministero degli Interni, all’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni sportive, ai Prefetti e ai Questori di Rimini e Pistoia, chiedendo la possibilità di far partecipare al match anche una rappresentanza della tifoseria ospite toscana. Era, infatti, in corso una notifica di divieto trasferta in vigore fino al prossimo 31 dicembre. Ma le due società non solo hanno deciso di fare “squadra”, ma è stata presentata alle istituzioni un’iniziativa di forte impatto morale: la società Rbr ha proposto a Pistoia Basket e ai vari enti preposti di ospitare i tifosi ospiti con la volontà di devolvere l’intero ricavato dei biglietti venduti del settore a loro dedicato a favore della famiglia di Raffaele Marianella, l’autista deceduto a seguito dell’assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket mentre era di rientro dalla trasferta di Rieti.

“Dopo i fatti accaduti a Rieti - recita una nota di Rbr - tutti noi siamo rimasti increduli e colpiti e volevamo mandare un segnale forte e positivo perché siamo assolutamente convinti che la pallacanestro sia uno sport che non ha nulla a che vedere con quanto successo dopo la partita Rieti-Pistoia dello scorso 19 ottobre con la tragedia della scomparsa del secondo autista del pullman dei tifosi pistoiesi”.

Il club aggiunge: “Logicamente non pensiamo minimamente di voler cambiare le regole né tantomeno mettere in discussione i giusti provvedimenti adottati, ma volevamo approfittare del nostro manifesto ‘Io Tifo Positivo’ per mandare un altro segnale forte e chiaro. Ci siamo permessi di contattare Pistoia Basket 2000 nella persona del direttore generale Andrea Di Nino al quale abbiamo esposto la nostra idea: provare a fare in modo di anticipare la sospensione del provvedimento al 28 dicembre ed accogliere i tifosi del Pistoia Basket con una particolarità. Dole Basket Rimini devolverà l’intero incasso proveniente dal settore ospiti in favore della figlia del povero autista deceduto mentre svolgeva il proprio lavoro. Un piccolo gesto che però crediamo possa sensibilizzare tutti e magari ci permetta di far parlare del nostro amato sport vissuto in palasport pieni di tifosi sani, famiglie e bambini. Un sentito ringraziamento a tutte le istituzioni coinvolte che hanno dimostrato grande sensibilità ed attenzione dandoci la possibilità di mettere in risalto un’iniziativa che auspichiamo venga fatta propria anche da Lega Nazionale Pallacanestro e da tutti i club che ne fanno parte”.