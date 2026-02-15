Il basket romagnolo resta in Riviera: la Dole vince il derby, Unieuro schiacciata 78-63

Scoppia l’urlo del pala Flaminio!
La Dole Basket Rimini si aggiudica il sentitissimo derby della Romagna a palla spicchi contro l’Unieuro Forlì.
Gli uomini di coach Dell’Agnello possono festeggiare insieme al loro pubblico un definitivo 78-63 propiziato da un’ottima prestazione del proprio centro Alessandro Simioni che chiude il match realizzando 14 punti personali.
Per l’Unieuro degna di nota la partita giocata dall’ala americana DeShawn Stephens: autore di 19 punti che gli consegnano il titolo di miglior marcatore del derby.