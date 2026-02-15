Il basket romagnolo resta in Riviera: la Dole vince il derby, Unieuro schiacciata 78-63

Rinascita Basket Rimini
  • 15 febbraio 2026
Gora Camara, Dole Basket Rimini
Gora Camara, Dole Basket Rimini

Scoppia l’urlo del pala Flaminio!

La Dole Basket Rimini si aggiudica il sentitissimo derby della Romagna a palla spicchi contro l’Unieuro Forlì.

Gli uomini di coach Dell’Agnello possono festeggiare insieme al loro pubblico un definitivo 78-63 propiziato da un’ottima prestazione del proprio centro Alessandro Simioni che chiude il match realizzando 14 punti personali.

Per l’Unieuro degna di nota la partita giocata dall’ala americana DeShawn Stephens: autore di 19 punti che gli consegnano il titolo di miglior marcatore del derby.

Tabellino

Dole Basket Rimini - Unieuro Forlì 78-63 (22-17, 16-17, 24-8, 16-21)

Dole Basket Rimini: Ivan Alipiev 15 (5/6, 1/6), Alessandro Simioni 14 (5/8, 1/3), Gora Camara 12 (6/13, 0/0), Giovanni Tomassini 9 (2/3, 1/6), Giacomo Leardini 7 (1/1, 1/2), Pierpaolo Marini 6 (3/6, 0/2), Davide Denegri 5 (1/2, 1/3), Assane Sankare 4 (2/2, 0/2), Luca Pollone 3 (0/0, 1/2), Gerald Robinson 3 (0/1, 1/2), Stefano Saccoccia 0 (0/0, 0/1), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 8 - Rimbalzi: 50 15 + 35 (Ivan Alipiev 10) - Assist: 18 (Pierpaolo Marini, Davide Denegri 4)

Unieuro Forlì: Deshawn Stephens 19 (9/17, 0/0), Simone Pepe 14 (1/4, 2/8), Demonte Harper 10 (2/7, 0/2), Pietro Aradori 8 (2/4, 1/1), Stefano Bossi 7 (2/2, 0/3), Tommaso Pinza 3 (1/1, 0/1), Stefano Masciadri 2 (1/4, 0/3), Riccardo Tavernelli 0 (0/2, 0/0), Giulio Gazzotti 0 (0/2, 0/1), Jeremy Berluti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 26 - Rimbalzi: 26 7 + 19 (Simone Pepe 7) - Assist: 8 (Stefano Bossi 3)

