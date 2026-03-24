Gerald Robinson risolve il contratto con Rimini

Gerald Robinson ha ufficialmente terminato la sua avventura a Rimini. L’esperta guardia Usa ha rescisso il contratto e sta per approdare a Cantù. “Dole Basket Rimini - si legge in una nota - comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Gerald Robinson che risolve anticipatamente il contratto in essere in vista dell’ultima parte di stagione. Rinascita Basket Rimini ringrazia Gerald per i due anni trascorsi con noi, durante i quali si è distinto per impegno, serietà e professionalità. All’atleta vanno i migliori auguri e un in bocca al lupo per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni”.