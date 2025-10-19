Frenata per la Dole: a Verona termina 96-84

Stop pesante per la Dole Basket Rimini. Al Pala Agsm Aim di Verona, i padroni di casa della Tezenis Verona fermano la squadra romagnola con un largo score finale di 96-84.
Gran parte del merito della vittoria dei veneti è frutto della strepitosa prestazione del suo play maker americano Tyrus McGee. Davvero incontenibile con i suoi 30 punti realizzati.
Tezenis Verona - Dole Basket Rimini 96-84
Tezenis Verona: Tyrus Mcgee 30 (6/9, 4/6), Michele Serpilli 20 (4/5, 4/9), Diego Monaldi 15 (1/1, 3/4), Federico Zampini 12 (2/4, 1/3), Federico Poser 7 (3/4, 0/0), Lorenzo Ambrosin 7 (1/5, 1/5), Filippo Baldi rossi 5 (1/2, 1/2), Riccardo Bolpin 0 (0/1, 0/2), Petar Kuzmanic 0 (0/0, 0/0), Marco Spanghero 0 (0/0, 0/0), Davide Pittana 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 18 / 20 - Rimbalzi: 29 10 + 19 (Federico Poser 12) - Assist: 18 (Federico Zampini 6)
Dole Basket Rimini: Gerald Robinson 18 (5/10, 2/3), Davide Denegri 15 (3/4, 2/7), Giovanni Tomassini 15 (1/3, 3/7), Mark Ogden 14 (3/4, 2/4), Gora Camara 7 (2/3, 0/0), Alessandro Simioni 6 (2/4, 0/0), Pierpaolo Marini 6 (2/5, 0/4), Luca Pollone 3 (0/0, 1/1), Assane Sankare 0 (0/0, 0/0), Giacomo Leardini 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 18 / 22 - Rimbalzi: 22 7 + 15 (Mark Ogden 6) - Assist: 10 (Davide Denegri 4)