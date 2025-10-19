Frenata per la Dole: a Verona termina 96-84

Rinascita Basket Rimini
  • 19 ottobre 2025
Davide Denegri, Dole Basket Rimini (foto Rbr Rimini)
Davide Denegri, Dole Basket Rimini (foto Rbr Rimini)

Stop pesante per la Dole Basket Rimini. Al Pala Agsm Aim di Verona, i padroni di casa della Tezenis Verona fermano la squadra romagnola con un largo score finale di 96-84.

Gran parte del merito della vittoria dei veneti è frutto della strepitosa prestazione del suo play maker americano Tyrus McGee. Davvero incontenibile con i suoi 30 punti realizzati.

Tezenis Verona - Dole Basket Rimini 96-84

Tezenis Verona: Tyrus Mcgee 30 (6/9, 4/6), Michele Serpilli 20 (4/5, 4/9), Diego Monaldi 15 (1/1, 3/4), Federico Zampini 12 (2/4, 1/3), Federico Poser 7 (3/4, 0/0), Lorenzo Ambrosin 7 (1/5, 1/5), Filippo Baldi rossi 5 (1/2, 1/2), Riccardo Bolpin 0 (0/1, 0/2), Petar Kuzmanic 0 (0/0, 0/0), Marco Spanghero 0 (0/0, 0/0), Davide Pittana 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 20 - Rimbalzi: 29 10 + 19 (Federico Poser 12) - Assist: 18 (Federico Zampini 6)

Dole Basket Rimini: Gerald Robinson 18 (5/10, 2/3), Davide Denegri 15 (3/4, 2/7), Giovanni Tomassini 15 (1/3, 3/7), Mark Ogden 14 (3/4, 2/4), Gora Camara 7 (2/3, 0/0), Alessandro Simioni 6 (2/4, 0/0), Pierpaolo Marini 6 (2/5, 0/4), Luca Pollone 3 (0/0, 1/1), Assane Sankare 0 (0/0, 0/0), Giacomo Leardini 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 22 - Rimbalzi: 22 7 + 15 (Mark Ogden 6) - Assist: 10 (Davide Denegri 4)

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui