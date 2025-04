Quando si è appresa la notizia della scomparsa di Papa Francesco, si è capito subito che anche il basket, come tutto lo sport italiano, avrebbe vissuto la sua giornata di lutto in memoria del Pontefice. Così non ha fatto eccezione la sfida del PalaDozza in programma ieri tra Fortitudo Bologna e Rbr. Le due società si sono accordate con la Lega per giocare mercoledì sera 23 aprile alle 20.30, senza diretta Rai e restano validi i biglietti già venduti.