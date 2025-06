Finale promozione, RivieraBanca Rimini si butta via nel quarto periodo: Cantù vince 66-74 e ora vede la Serie A

RIVIERABANCA RIMINI-ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ: 66-74 (23-19, 37-30, 58-49).

RIVIERABANCA: Johnson 12 (4/11, 1/4), Tomassini 8 (2/5, 1/4), Conti, Simioni 4 (2/4, 0/1), Masciadri 2 (1/1), Grande 9 (1/2, 1/4), Anumba 5 (1/2), Robinson 8 (3/7, 0/5), Marini 12 (0/5, 2/7), Camara 6 (3/4). N.e.: Bonfè e Amaroli. Allenatore: Dell’Agnello.

ACQUA SAN BERNARDO: Mcgee 20 (3/7, 4/8), De Nicolao 8 (1/2, 2/4), Valentini 10 (1/2, 1/7), Okeke (0/1), Piccoli 4 (1/1 da tre), Basile 9 (2/2, 1/3), Hogue 8 (2/7), Baldi Rossi (0/1 da tre), Moraschini 13 (2/5, 3/5), Riismaa 2 (1/2, 0/1). Allenatore: Brienza

ARBITRI: Vita di Ancona, Salustri di Roma e Berlangieri di Trezzano sul Naviglio.



Un quarto periodo assurdo e Rimini butta via la partita e, molto probabilmente, la promozione. Cantù vince in trasferta anche garadue e adesso avrà tre match-point, il primo venerdì a Desio. Si decide tutto nell’ultimo periodo, in cui Rimini si prende un -17 tremendo, realizzando appena due canestri dal campo e 8 punti in totale (e sbagliando 6 liberi) mentre Cantù, presa per mano dagli italiani De Nicolao, Moraschini e Valentini va a vincere a braccia alzate.

Partita da play-off, con tanta tensione e poco spettacolo, con RivieraBanca che scatta bene (9-4) e mantiene la testa fino alla prima sirena sul 23-19. Un libero di Robinson e un canestro di Johnson portano Rimini sul +9 (36-27). Cantù è molto nervosa però nell’intervallo sembra rasserenarsi e opera l’aggancio sul 43-43. Dell’Agnello chiama time-out e la reazione è un 11-0 che permette a Rbr di arrivare largamente davanti all’ultima sirena (58-49).

Inizia il quarto periodo, si alza il volume sugli spalti ma si alza anche il livello in campo. Quantomeno quello di Cantù. A prendere il volante è un immenso De Nicolao: zero punti e zero rimbalzi fin lì, poi grande protagonista della rimonta clamorosa dei lombardi. Mentre Rimini accumula ferri, De Nicolao segna 8 punti, Valentini 5 e Moraschini 2 per un incredibile 0-15 a metà tempo. A sbloccare Rbr è un libero di Tomassini, ma Camara (che costringe al 5° fallo Basile) fa 0/4 dalla lunetta e Moraschini punisce la zona riminese da tre: 59-67 a 2’41” dalla fine. Quando Valentini infila il 59-69, Dell’Agnello va di time-out. L’effetto si vede perché Marini segna da tre a 1’50” dalla fine: è il primo canestro dal campo dell’ultimo, disastroso periodo. Lo stesso Marini farà 2/3 dalla lunetta riportando a -5 Rbr (66-71) prima della tripla di McGee a mettere la parola fine alla partita. E forse alla serie. Ora si va a Desio dove venerdì sera Cantù avrà il primo match point.