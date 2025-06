Finale promozione, RivieraBanca non riesce a sfatare il tabù: Cantù vince garauno al Flaminio (82-86). Martedì si gioca ancora a Rimini

RIVIERABANCA RIMINI-ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ: 82-86 (19-15, 39-36, 57-59).

RIVIERABANCA: Johnson 16 (6/9, 1/3), Tomassini 13 (2/6, 0/2), Conti, Simioni 7 (2/3, 1/3), Masciadri 8 (1/2, 2/4), Grande 10 (2/3, 2/5), Anumba 4 (2/2, 0/1), Robinson 5 (2/5, 0/5), Marini 8 (1/4, 1/6), Camara 11 (3/4). N.e.: Sankare e Amaroli. Allenatore: Dell’Agnello.

ACQUA SAN BERNARDO: Mcgee 8 (2/3, 1/6), De Nicolao 7 (1/1, 1/3), Valentini 5 (1/4, 1/1), Okeke 5 (2/5), Piccoli 7 (1/1, 1/4), Basile 20 (5/5, 2/4), Hogue 15 (7/8), Baldi Rossi 5 (1/1, 1/2), Moraschini 12 (2/3, 2/5), Riismaa 2 (1/1, 0/2). Allenatore: Brienza

ARBITRI: Cassina, Radaelli e Wassermann



RivieraBanca gioca una grande partita ma è costretta a cedere ad un’Acqua San Bernardo Cantù che si dimostra solidissima e soprattutto lunghissima. Sarà una serie appassionante, con Rimini che sa fin da ora che per riuscire a coronare il sogno Serie A dovrà andare a vincere una partita a Desio. Ora i biancorossi non dovranno farsi condizionare dal fatto di aver perso, con quello di stasera, tutti i tre scontri diretti e dovranno quindi tornare in campo martedì sera pensando in particolare alle proprie certezze. Partita sempre o quasi sul filo dell’equilibrio, con Rimini che parte fortissimo (10-0 dopo 2’50” sulla tripla di Simioni), ma poi subisce il lento ma insistito rientro dei lombardi, che arrivano alla prima sirena sotto di 4 punti. Rbr comanda sempre e torna con un vantaggio in doppia cifra sulla tripla di Grande al 13’08” (29-19), prima che 7 punti in fila di McGee riavvicinino i lombardi (31-29). Un gioco da tre punti di Hogue dà il primo sorpasso a Cantù dopo 45” della ripresa sul 39-41. La squadra di Brienza sale sul +6 (50-56) ma Rimini con 5 punti di grande e due liberi di Camara torna a guidare sul 57-56. Una tripla di Basile fa iniziare Cantù sul +2 l’ultimo quarto. Il canestro di Johnson del 66-70 sembra dare il via ad una lunga volata. Invece Cantù affonda il colpo con i 3 punti di De Nicolao e Moraschini, e la schiacciata di Grant per un 66-78 che indirizza il match. Rimini si riavvicina ma lascia per strada due liberi con Robinson e Marini e subisce la fisicità di Hogue che si inventa i due canestri che danno garauno a Cantù.