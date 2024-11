Festa doppia per Rivierabanca Rimini: vince 68-80 a Torino e si ritrova sola in vetta per il contemporaneo ko di Cantù a Cividale

REALE MUTUA TORINO-RIVIERA BANCA RIMINI: 68-80 (11-18, 31-38, 46-59)

REALE MUTUA: Gallo 6 (0/3), Ajayi 17 (7/13, 1/4), Ladurner 8 (4/4), Severini 4 (2/4), Taylor 13 (2/9, 2/7), Landi 4 (0/1, 1/3), Ghirlanda (0/1), Schina 13 (3/6, 1/2), Montano 3 (0/2, 1/2), Seck. N.e.: Garuzzo. Allenatore: Boniciolli.

RIVIERABANCA: Grande 15 (3/4, 3/5), Bedetti, Tomassini 5 (1/2, 1/3), Camara 14 (5/6), Anumba (0/1), Masciadri 6 (2/2 da tre), Marini 13 (5/8, 1/4), Robinson 10 (2/4, 2/5), Johnson 12 (6/12, 0/3), Simioni 5 (1/1, 1/2). Allenatore: Dell’Agnello.

ARBITRI: Boscolo Nale, Wasserman e Almerigogna.

Festa doppia in casa Rivierabanca: Rimini vince a Torino 68-80 e, in attesa del match di Rieti in programma domenica in casa di Nardò, si isola in vetta vista la sconfitta di Cantù a Cividale (80-72).

Rimini allunga subito sul 2-8 con due cesti di Johnson e uno a testa di Marini e Camara, raggiungendo il massimo vantaggio alla prima sirena sull’11-19. Due bombe di Masciadri e Robinson valgono il +9 (16-25), ma qui Torino, con Schina e Ghirlanda che entrano bene dalla panchina, ricuce fino alla schiacciata di Ajayi del 23-25. Rivierabanca opera un mini contro-break con Marini e Johnson (25-30) e poi allunga in chiusura di primo tempo con la tripla di Tomassini del 31-38. Ottimo l’impatto biancorosso a inizio ripresa, con la tripla di Masciadri e il canestro di Camara che firmano il +12 sul 37-49, fino al massimo vantaggio di +13 del 30’ grazie a un altro tre-punti di Grande per il 46-59. E’ all’insegna dei canestri dalla lunga distanza anche l’inizio dell’ultimo periodo: Taylor e Landi dimezzano quasi lo svantaggio (54-61) ma è il canto del cigno di Torino. Perché Marini riporta a +10, quindi uno scippo di Grande, una tripla di Simioni e un cesto di Johnson fanno scappare Rimini sul 56-71. Quando poi si scatena anche Camara (56-76), è ora di buttare la pasta. Davanti a tutti, per almeno 45 ore, ci sarà solo Rivierabanca Rimini.