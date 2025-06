Sale la febbre per la serie che vale la Serie A1 a Rimini. Tutto esaurito per gara-1 di domenica sera al Flaminio tra RivieraBanca Rimini e Acqua San Bernardo Cantù (ore 20.15 in diretta Rai Sport HD, arbitri Cassina, Radaelli, Wassermann). Una cornice di pubblico degna di un mese di giugno che il tifo riminese spera possa diventare storico.