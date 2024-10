Estasi RivieraBanca, Unieuro sconfitta ma soltanto a metà

In un campionato che dopo il volatone iniziale di ottobre (7 partite in un mese) vede al comando un terzetto inatteso alla vigilia, come quello composto dalla predestinata Cantù poi Rimini e Rieti, sono proprio Tomassini e compagni a fare festa in modo più convinto. Infranto il tabù dei derby, con le tanto agognate due vittorie su Fortitudo e Forlì, Rimini si coccola una squadra che riesce a esprimere tutto il talento di cui è dotata. Un gran bell’andare in attesa che Robinson trovi la condizione per unirsi al coro.

Il derby promuove la straordinaria qualità di RivieraBanca e dei suoi solisti capaci di suonare come un’orchestra affiatata e la bravura della squadra allenata da Dell’Agnello di sapersi adattare in corsa alle esigenze delle partite. Il derby però non boccia affatto l’Unieuro, ma le lascia tanto amaro in bocca e l’ormai solito carico di domande cui, probabilmente, sarà il mese di novembre a dare delle effettive risposte.

Se le qualità individuali sono necessarie, ma non sufficienti, per una stagione da assoluta protagonista, c’è qualcosa di più che supporta le speranze della formazione riminese di essere una realtà e non una brillante supernova d’autunno. Quella ottenuta ai danni dei “cugini” è la quinta vittoria sulle sei, raggiunta dopo avere chiuso in svantaggio il primo tempo. Ormai non è più una semplice curiosità statistica, ma un preciso indicatore della capacità della squadra biancorossa di adattarsi all’avversaria in corsa, di saper essere camaleontica, di trovare adeguamenti e chiavi giuste dal punto di vista tattico, tecnico e mentale, per girare le partite. Non è poco, anzi è tantissimo.

Se, poi aggiungiamo il fatto che Alessandro Grande e Giovanni Tomassini stanno avendo un inizio di campionato che non è neppure lontano parente dello scorso, che Gora Camara sta impattando come a Rimini si poteva sperare, ma non certificare, e che Justin Johnson nei due derby è stato un fattore determinante, allora si può affermare che “oltre le triple c’è di più”.