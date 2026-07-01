Dopo i saluti a Sankare, la Dole sogna Allen sotto canestro

Con uno stringato comunicato apparso ieri sui social biancorossi, la Dole ha ufficializzato la cessione di Assane Sankare. Si è chiusa quindi la telenovela sul futuro del gioiellino di Rbr, prima corteggiato dalla Virtus Bologna, poi richiesto con forza da Napoli. E proprio la società campana se l’è aggiudicato scegliendo tra l’altro di portarlo subito a Napoli non lasciandolo maturare un altro anno alla corte di Dell’Agnello. Salgono così a cinque i giocatori ceduti o non confermati: Sankare, Camara, Saccoccia, Alipiev, Porter e Pollone.

Intanto la Dole stringe i tempi per ufficializzare il primo straniero. Difficilmente si tratterà di Regimantas Miniotas, che nelle ultime ore si è riavvicinato a Pesaro. Restano alte invece le quotazioni di Robert Allen, il lungo classe 2000 protagonista a Torino nella scorsa stagione con 18.9 punti e 9.9 rimbalzi a partita. E sarebbe davvero un gran bel colpo.

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