Dole travolta dal ciclone Redivo (85-69)

GESTECO CIVIDALE 85

DOLE RIMINI 69

GESTECO CIVIDALE: Norbedo, Devetta, Redivo 48 (10/18, 6/9), Ferrari 10 (4/7, 0/1), Campogrande 1 (0/3 da tre), Costi 2 (0/3 da tre), Gozo, Berti 11 (3/3), Cesana 8 (0/4, 2/5), Marangon 3 (1/2, 0/1). Ne: Freeman. All. Pillastrini.

DOLE RIMINI: Saccoccia (0/2), Marini 12 (1/3, 2/6), Porter 6 (1/3, 1/1), Tomassini (0/2, 0/6), Sankare 10 (5/6), Simioni (0/1, 0/2), Leardini (0/1, 0/1), Denegri 9 (1/4, 2/7), Alipiev 13 (5/7, 1/5), Camara 11 (3/4), Pollone 8 (1/2, 2/5). All. Dell’Agnello.

ARBITRI: Ursi, Caforio, Wasserman.

PARZIALI: 19-18, 32-35, 65-53

TIRI LIBERI: Gesteco 25/33, Dole 11/13

TIRI DA DUE: Gesteco 18/34, Dole 17/35

TIRI DA TRE: Gesteco 8/22, Dole 8/33

Troppo Redivo per una Rinascita molto stanca: l’esterno argentino, assieme a una difesa che stavolta acceca i tiratori biancorossi (8/33 da tre), costano il pareggio in una serie viva, ma che la Rinascita avrà ora la possibilità di chiudere in casa. I 48 punti del leader friulano, 27 dei quali nel terzo periodo che di fatto decide garatre (33-18), spingono una Cividale ancora priva di Freeman oltre l’ostacolo, ma Rimini può recriminare su una difesa che stavolta non funziona e troppi singoli in netta riserva, dopo le 8 partite in 20 giorni. Da martedì, però, anche il Flaminio sarà un fattore.