Dole, tra play-off e play-in ci sono i 40 minuti di Cividale

Un avversario ormai storico tra la Dole e i play-off diretti: questa sera a Cividale, nell’anticipo del venerdì in diretta Rai Sport (ore 20.45), Rbr si gioca al 99 per cento il suo prossimo destino. Una vittoria varrebbe l’aggancio a quota 44 proprio alla Gesteco (col 2-0 negli scontri diretti) e probabile accesso diretto alla post season, a prescindere dall’ultimo, interessante incrocio con una Scafati lanciata verso la serie A.
Viceversa, perdere condannerebbe quasi sicuramente Tomassini e soci al secondo turno di play-in, da disputare comunque in casa, ma in una partita secca dove può sempre succedere di tutto. La classifica è comunque cortissima e ci sono diverse possibili combinazioni, tanto che sarà meglio che i biancorossi si concentrino sulla squadra del mitico Stefano Pillastrini, che in questi anni spesso è andata di traverso al Basket Rimini (vedi Coppa Italia 2025 e Supercoppa della scorsa estate).