Dole, Tomassini: «Non guardiamo tanto in là ma siamo abituati a stare in alto»

Per 37 minuti era rimasto invischiato (insieme a qualche suo compagno) nella tela difensiva di Torino. Quasi imprigionato. Ma uno non è capitano per caso e Giovanni Tomassini al momento della verità ha azionato il “Tom tom” con rotta sulla settima vittoria di fila, ha preso in mano il volante e infilato in serie la bomba del 61-62 nel primo svantaggio dopo una quindicina di minuti, il sottomano del 64-62 e la tripla sulla sirena che ha permesso alla Dole di calare il settebello. Otto punti di fila e tutti a casa felici, autografando l’ennesima gara in doppia cifra nella sua stagione straordinaria da 10,3 punti di media con un rimbalzo e mezzo e quasi tre assist a partita.