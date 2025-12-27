Dole, si ferma anche Ogden: rischia di stare fuori due mesi

Già regalare un americano è tanta roba, figuriamoci due. La Dole che veleggia verso l’alta classifica forte dei 5 successi consecutivi ottenuti senza l’apporto di Gerald Robinson, e che domani affronterà al Flaminio l’Estra Pistoia dell’ex Jazz Johnson (ore 18) per centrare la seconda presenza consecutiva alle Final Four di Coppa Italia, ha ora un altro serio problema. Mark Ogden si è fermato a causa di un problema al piede sinistro, un fastidio sorto dopo il derby di Forlì e che l’ha tenuto ai box tutta la settimana (anche ieri non si è allenato alla ripresa dei lavori dopo il giorno di riposo concesso da Sandro Dell’Agnello per il giorno di Natale). Dalle poche informazioni che trapelano, visto che la comunicazione di Rbr sugli infortunati latita, pare si tratti del riacutizzarsi dello stesso guaio occorso all’ala Usa nell’ottobre 2024 a Brindisi, quando si ruppe il secondo metatarso e restò fuori due mesi. Al momento, l’infortunio è oggetto di valutazioni strumentali da parte dei sanitari di fiducia della società, ma con ogni probabilità Ogden salterà la partita con Pistoia, costringendo Dell’Agnello a rotazioni ancora più ridotte, visto che la squadra è ormai orfana di Robinson da un mese e mezzo, e che il play (ma non ci sono certezze in merito) dovrebbe rientrare nella prima decade di gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA