Dole Rimini-Virtus Bologna: il 3 settembre al Flaminio si gioca la “start Romagna Cup”

Una partnership ancor più solida, fondata sui valori condivisi e sviluppata attraverso iniziative concrete: cresce così il rapporto tra Dole Basket Rimini e Meeting Rimini, rinnovato dopo la prima, felice esperienza del 2025 e presentato questa mattina (venerdì 7 agosto) nella sede della Sala della Giunta del Comune di Rimini. Fiore all’occhiello della collaborazione sarà l’amichevole di giovedì 3 settembre al Flaminio (ore 20.30) contro la Virtus Bologna per la Start Romagna Cup.

È una partnership che celebra il movimento a 360 gradi: quello dinamico sul campo da gioco e quello sostenibile e quotidiano garantito dai bus della mobilità pubblica. È proprio all’interno di questo scenario d’eccellenza che Start Romagna scende ‘sul parquet’ da protagonista, per intercettare una vasta platea di giovani e famiglie, trasformando la grande pallacanestro nella rampa di lancio della nuova campagna abbonamenti Under 26 (riservata a chi non ha ancora compiuto 27 anni).

Un ruolo centrale nella partnership tra Meeting e Rbr sarà affidato alle numerose iniziative rivolte ai più giovani che la società biancorossa organizzerà nel corso della manifestazione. Nell’Area Basket CSI del Padiglione D5, il più grande e rinnovato della Fiera di Rimini, prenderà vita un ricco programma di attività sportive. Rbr e le società affiliate organizzeranno tornei e camp di specializzazione con appuntamenti quotidiani: attività di minibasket dedicate a bambine e bambini dagli 8 ai 13 anni e camp di basket per ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni; insieme al Centro Sportivo Italiano, storico partner di Meeting Rimini, Rbr organizzerà poi un torneo di basket 3 contro 3 riservato ai partecipanti tra i 13 e i 15 anni.