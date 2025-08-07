Dole Rimini, via alla campagna abbonamenti

Questi i costi e le tipologie degli abbonamenti disponibili.Parterre numerato: prima fila 1.000 euro, seconda e terza fila 850 euro.Poltroncina bianca numerata: 520 euro intero, 300 euro ridotto.Poltroncina rossa numerata: poltrona rossa numerata: 350 euro intero, 170 euro ridotto.Curve e laterali (non numerati): 220 euro intero, 170 euro ridotto.Offerta Family (minimo tre persone e solo in poltrona rossa): si può fare solo in sede presentando lo stato di famiglia. Family 3 persone 830 euro; family 4 persone 920 euro; family 5 persone 1.000 euro.