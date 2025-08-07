Dole Rimini, via alla campagna abbonamenti

Dole Rimini, via alla campagna abbonamenti
Via alla campagna abbonamenti 2025-2026 per la Dole Rimini. L’inizio della prelazione dei posti per gli abbonati alla scorsa stagione inizia lunedì 11 agosto e proseguirà fino a domenica 7 settembre. La vendita libera di tutti gli altri posti sarà da lunedì 8 settembre e fino all’8 ottobre o fino a esaurimento delle tessere disponibili. Va precisato che, come durante l’anno scorso, ci sarà un tetto massimo a disposizione di 1.800 abbonamenti.

Come per la scorsa stagione, l’abbonamento 2025/2026 è valido per 18 partire di regular season, sarà escluso il match del Dole Day programmato per il 14 dicembre contro la Fortitudo Bologna. Tutti gli abbonati alla stagione 2024/2025 che rinnoveranno la tessera, riceveranno in omaggio un buono da 30 euro da utilizzare all’Rbr Store online su Erreaplay.it. Inoltre tutti gli abbonati avranno diritto al ritiro di una felpa personalizzata Erreà in collaborazione con Dole, Nts e Geko Gold. Va sottolineato come il costo del singolo biglietto potrà subire variazioni nel corso della stagione. Le riduzioni: per la fascia età 0-5 anni l’ingresso al Flaminio è gratis, mentre per i bambini 6-13 anni è previsto il ridotto sia in abbonamento sia in singolo biglietto. Nota bene: verranno venduti abbonamenti per un massimo di 1.800 tessere (di cui 900 non numerati).

I prezzi

Questi i costi e le tipologie degli abbonamenti disponibili.

Parterre numerato: prima fila 1.000 euro, seconda e terza fila 850 euro.

Poltroncina bianca numerata: 520 euro intero, 300 euro ridotto.

Poltroncina rossa numerata: poltrona rossa numerata: 350 euro intero, 170 euro ridotto.

Curve e laterali (non numerati): 220 euro intero, 170 euro ridotto.

Offerta Family (minimo tre persone e solo in poltrona rossa): si può fare solo in sede presentando lo stato di famiglia. Family 3 persone 830 euro; family 4 persone 920 euro; family 5 persone 1.000 euro.

I biglietti per le singole partite

Non numerati: da 16 euro a 22 euro (ridotto 10 euro)

Poltroncine rosse: da 25 euro a 35 euro (ridotto 15 euro)

Poltroncine bianche: da 35 euro a 45 euro (ridotto 20 euro)

Parterre: da 60 euro a 80 euro.

Dove abbonarsi

Cinque le possibilità per sottoscrivere l’abbonamento.

Sede Rbr, via Flaminia 28. Dal lunedì al sabato: ore 9-12,30 (lunedì e giovedì orario continuato dalle 9 alle 19). Info line: 335.8290791.

Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69. Tutti i giorni, orario apertura.

Tabaccheria Millenium, via Chiabrera 46. Tutti i giorni, orario apertura.

Tabaccheria T’immagini, via Montescudo 353. Tutti i giorni, orario apertura.

Online sul sito www.vivaticket.it (Acquistando online avrai la possibilità di rateizzare tramite il sistema Klarna).

