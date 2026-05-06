Dole Rimini: trasferta vietata per i tifosi in gara-1?

L’attesissimo derby play-off con la Vuelle Pesaro si avvicina e cresce l’attesa dell’ambiente biancorosso per un quarto di finale tutto da giocare contro una delle rivali storiche del Basket Rimini. Filtra però la brutta notizia che l’Osservatorio vieterà la trasferta ai tifosi romagnoli per la prima sfida della serie, che si disputerà al Pala Triccoli di Jesi per l’indisponibilità della Vitrifrigo Arena pesarese. Va sottolineato che manca assolutamente l’ufficialità e che si sta cercando di evitare il provvedimento, ma le dimensioni ridotte dell’impianto jesino potrebbero far propendere per una soluzione “difensiva” di sicurezza. Per gara2 a Pesaro, invece, dovrebbe arrivare l’ok per almeno 800 tifosi riminesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA