Dole Rimini sconfitta in gara-1 a Verona (84-74)

Tezenis Verona - Dole Rimini 84-74

TEZENIS: Baldi Rossi 14 (3/6, 2/2), Zampini 21 (2/7, 3/6), McGee 11 (3/5, 1/3), Bolpin (0/1 da tre), Poser 15 (7/11), Johnson 5 (1/3, 1/6), Loro 6 (1/2, 1/3), Ambrosin 12 (1/1, 2/4), Monaldi 2 (0/2 da tre). N.E.: Pittana, Mecenero e Serpilli. All. Ramagli.

RBR: Sankare (0/2), Leardini 7 (1/2, 1/3), Simioni 5 (1/2, 1/2), Marini 13 (3/9, 2/5), Porter 13 (4/7, 1/4), Alipiev 9 (1/4, 2/4), Pollone 3 (1/2 da tre), Denegri 9 (2/3, 1/8), Tomassini 5 (1/1, 1/3), Camara 10 (3/3), Saccoccia (0/1). N.E.: Georgescu. All. Dell’Agnello.

PARZIALI: 22-24, 51-42, 71-60

ARBITRI: Vita, Giovannetti e Costa.

TIRI LIBERI: Verona 18/26, Rimini 12/16

TIRI DA DUE: Verona 18/35, Rimini 16/34

TIRI DA TRE: Verona 10/27, Rimini 10/31

Gara-1 di finale amara per la Dole Rimini, sconfitta a Verona 84-74. I 21 punti dell’ex Unieuro Zampini hanno preso per mano la Tezenis, con i biancorossi che hanno provato senza fortuna la rimonta in avvio dell’ultimo quarto. In casa riminese top scorer Marini e Porter, entrambi a quota 13 punti. Martedì sera alle 20.45 è già tempo di rivincita.