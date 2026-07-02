Dole Rimini, il nuovo preparatore è il veterano Roberto Venerandi

Un nuovo preparatore atletico, forte di un’esperienza quarantennale, entra a far parte dello staff di coach Sandro Dell’Agnello. La Dole Rimini ha annunciato l’accordo con il prof. Roberto Venerandi, che ricoprirà il ruolo di preparatore atletico della prima squadra nella stagione 2026/2027.

Nato a Pesaro il 7 settembre 1960, il prof. Venerandi ha seguito da protagonista le vicende del basket pesarese fin dal 1986. Dopo aver iniziato il proprio percorso nel settore giovanile, è entrato stabilmente nello staff della prima squadra della Vuelle sotto la guida di coach Valerio Bianchini, con un Sandro Dell’Agnello allora ancora in campo da giocatore. Nel suo curriculum figurano anche esperienze alla Pallacanestro Roseto e alla Virtus Roma, entrambe in Serie A1. Parallelamente, per quarant’anni ha svolto l’attività di insegnante di Scienze motorie, ricoprendo negli ultimi anni il ruolo di docente al liceo artistico Ferruccio Mengaroni di Pesaro.

Queste le prime parole in biancorosso del nuovo preparatore: “Già in passato ho avuto occasione di lavorare al fianco di coach Sandro Dell’Agnello e sono orgoglioso di poter entrare a far parte del suo staff. Ho seguito i playoff di Rimini e ho potuto constatare la grande passione che si respira durante le partite e il coinvolgimento emotivo della tifoseria, che si percepisce forte anche dalla panchina. Conosco inoltre molto bene Giovanni Tomassini, che ho visto crescere fin dalle giovanili, e ritrovo qui a Rimini tanti bei legami. In queste ore, insieme a Renato Nicolai, inizierò a prendere dimestichezza con impianti e strutture, mentre con coach Dell’Agnello ci stiamo già confrontando sulla programmazione dei primi mini-cicli di lavoro. Non vediamo l’ora di cominciare”.