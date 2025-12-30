Dole Rimini e Ivan Alipiev, è praticamente fatta: si attende l’ufficialità

Ormai è tutto pronto in casa Rbr per accogliere il bulgaro Ivan Alipiev, ala di 203 centimetri. Mestre ha ufficializzato la cessione sui propri canali una mezz’oretta fa: in una nota si legge che il club veneto ha venduto i diritti sportivi ad un club prestigioso. Club che è la Dole Rimini, che così rimpiazza subito l’infortunato Ogden. L’annuncio da parte del club romagnolo è atteso per la serata: da capire i termini del contratto ma Alipiev può essere considerato ormai un giocatore biancorosso.