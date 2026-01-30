Dole, riecco Tomassini, ma Marini resta in dubbio

Per passare dalla vetta all’ottava posizione, che oggi addirittura costringerebbe la Rinascita ai play-in, è bastata una settimana da incubo. Coincisa con eventi sfortunati di ogni tipologia, dai vecchi guai alla schiena di Tomassini (ieri si è allenato con la squadra) a blocchi del collo post ‘collisione’ con avversario (Marini, che ha saltato Rieti, ha stretto i denti con Livorno ma ieri ha svolto lavoro differenziato).
Nel mezzo di tre pesantissimi ko, la Dole ha riabbracciato Gerald Robinson e accolto a gran voce Stefano Saccoccia, ragazzo di belle speranze che paradossalmente arriva quando l’emergenza, in casa Rbr sta per finire. Poco conta e onestamente la classifica oggi come oggi è l’ultima cosa da guardare: troppo corta, con otto squadre in quattro punti, troppo soggetta a giornate storte o lunatiche delle teoriche big.