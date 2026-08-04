Dole, riecco De Gregori e Reynolds è ormai a un passo

Il dado è tratto, o quasi. Archiviata la pratica abbastanza ingarbugliata ma alla fine soddisfacente del ‘5’ titolare, la Dole è pronta ad abbracciare il giovane Simone De Gregori, che verrà annunciato oggi, e a stretto giro di posta anche Cameron Reynolds, con il quale prosegue, estenuante, la trattativa per portarlo a vestire biancorosso nella stagione 2026-27, quella che Rimini affronterà, forse per la prima volta, con l’idea dichiarata di centrare la promozione in serie A. Tornando un attimo indietro, l’ingaggio di Deshawn Stephens, arrivato dopo che si era bruscamente interrotto il discorso con il canadese Kalif Young, potrebbe essere una delle classiche porte girevoli fortunate, perché è vero che l’ex Forlì ha 37 anni, ma si tratta di un giocatore fisicamente integro, esperto, capace di intimidire, abile a rimbalzo e allo stesso tempo bravissimo a giocare il pick&roll, arma che i vari playmaker di Dell’Agnello sanno innescare con costanza e qualità. Insomma, una bella presa davvero, anche perché parliamo di un elemento che conosce perfettamente il basket italiano, dotato di leadership e di una fisicità che in A2 può veramente fare la differenza.