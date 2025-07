Dole Rbr, Assane Sankarè nel roster di Dell’Agnello

Talento, energia, atletismo per la Rbr di oggi e di domani: la Dole Rimini ha ufficializzato che Assane Sankarè farà parte del roster di coach Dell’Agnello nella stagione 2025/26. Ala di 204 cm, di origini senegalesi, Assane è nato il 10 aprile 2007 e nel suo bagaglio tecnico può vantare tanto un’ottima capacità di mettere palla a terra e giocare l’uno contro uno, quanto di segnare dalla lunga distanza; a soli 18 anni, vanta già un curriculum di tutto rispetto, sia nelle categorie giovanili d’Eccellenza italiane ed internazionali (compresa la partecipazione all’Adidas Next Gen Tournament di Eurolega, dove ha conquistato il titolo di MVP della tappa parigina), sia nei campionati senior (in B Interregionale con Ferrara nel 2023/24).