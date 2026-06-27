Dole, primo squillo: il play “fisico” Bartoli

Per la serie “aumentiamo la fisicità”, ecco il primo squillo della Rinascita sul mercato: Saverio Bartoli, playmaker umbro classe 2000, è infatti un nuovo biancorosso e andrà a rinfoltire il parco esterni di Sandro Dell’Agnello. Già corteggiato lo scorso inverno, quando suo malgrado si ritrovò libero dopo l’esclusione di Bergamo dal campionato, l’ex Scafati va a occupare lo spot lasciato libero da Stefano Saccoccia, con caratteristiche molto diverse dal suo predecessore. Si tratta infatti di un ottimo regista, ma che per le qualità fisiche, 194 cm e 89 kg, può tranquillamente agire da guardia e ama il gioco interno e l’isolamento in post, oltre a non disdegnare al tiro dall’arco. Insomma, in mezzo a tanti tiratori, un profilo del genere mancava alla Dole, che aveva già manifestato la volontà di aumentare il tonnellaggio sul perimetro. Dopo un bel po’ di gavetta tra Chieti, Cividale e Verona, nella stagione 2024/25, si afferma con personalità a Piacenza, dove realizza oltre 10 punti di media (52% in area, 31% da tre punti), a cui aggiunge 5 assist e 3 rimbalzi confermandosi come un giocatore particolarmente completo e versatile. «Dopo aver respirato il calore del Flaminio tante volte da avversario - le prime parole di Bartoli che avrà il numero 40 - non vedo l’ora di poterlo vivere finalmente sudando per questi colori. Mando un grande abbraccio a tutti i tifosi riminesi, sono davvero carico e pronto a iniziare presto questa nuova avventura».

Il mercato biancorosso è però in fermento e si prepara ad abbracciare un altro giocatore dalle innegabili qualità atletiche: Mattia Udom, ala forte in uscita dalla Vanoli Cremona (serie A), è infatti a un passo dalla firma con la società riminese, che conta di comporre una batteria atleticamente devastante con Assane Sankare. Il classe 2007, infatti, potrebbe restare a Rimini un altro anno: Napoli, che ha battuto la concorrenza della Virtus Bologna ed è ormai prossima a completare la sua acquisizione (con tanto di buy-out alla Rinascita), sarebbe intenzionata infatti a lasciare il gioiellino in prestito alla Dole per la stagione 2026-27. Se così fosse, a Renato Nicolai resterebbero da completare gli spot stranieri: è forte, in tal senso, l’interesse per il pivot lituano Regimantas Miniotas, l’anno scorso leader assoluto della rivelazione Pesaro (13.7 punti e 8 rimbalzi di media). Il centro ha un’opzione di uscita dal contratto con la Vuelle fino a fine giugno: ergo, se si fa, si farà a stretto giro di posta.