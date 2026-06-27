Dole, primo squillo: il play “fisico” Bartoli

Rinascita Basket Rimini
Saverio Bartoli, in maglia Scafati, in difesa su Davide Denegri
Saverio Bartoli, in maglia Scafati, in difesa su Davide Denegri

Per la serie “aumentiamo la fisicità”, ecco il primo squillo della Rinascita sul mercato: Saverio Bartoli, playmaker umbro classe 2000, è infatti un nuovo biancorosso e andrà a rinfoltire il parco esterni di Sandro Dell’Agnello. Già corteggiato lo scorso inverno, quando suo malgrado si ritrovò libero dopo l’esclusione di Bergamo dal campionato, l’ex Scafati va a occupare lo spot lasciato libero da Stefano Saccoccia, con caratteristiche molto diverse dal suo predecessore. Si tratta infatti di un ottimo regista, ma che per le qualità fisiche, 194 cm e 89 kg, può tranquillamente agire da guardia e ama il gioco interno e l’isolamento in post, oltre a non disdegnare al tiro dall’arco. Insomma, in mezzo a tanti tiratori, un profilo del genere mancava alla Dole, che aveva già manifestato la volontà di aumentare il tonnellaggio sul perimetro. Dopo un bel po’ di gavetta tra Chieti, Cividale e Verona, nella stagione 2024/25, si afferma con personalità a Piacenza, dove realizza oltre 10 punti di media (52% in area, 31% da tre punti), a cui aggiunge 5 assist e 3 rimbalzi confermandosi come un giocatore particolarmente completo e versatile. «Dopo aver respirato il calore del Flaminio tante volte da avversario - le prime parole di Bartoli che avrà il numero 40 - non vedo l’ora di poterlo vivere finalmente sudando per questi colori. Mando un grande abbraccio a tutti i tifosi riminesi, sono davvero carico e pronto a iniziare presto questa nuova avventura».

Il mercato biancorosso è però in fermento e si prepara ad abbracciare un altro giocatore dalle innegabili qualità atletiche: Mattia Udom, ala forte in uscita dalla Vanoli Cremona (serie A), è infatti a un passo dalla firma con la società riminese, che conta di comporre una batteria atleticamente devastante con Assane Sankare. Il classe 2007, infatti, potrebbe restare a Rimini un altro anno: Napoli, che ha battuto la concorrenza della Virtus Bologna ed è ormai prossima a completare la sua acquisizione (con tanto di buy-out alla Rinascita), sarebbe intenzionata infatti a lasciare il gioiellino in prestito alla Dole per la stagione 2026-27. Se così fosse, a Renato Nicolai resterebbero da completare gli spot stranieri: è forte, in tal senso, l’interesse per il pivot lituano Regimantas Miniotas, l’anno scorso leader assoluto della rivelazione Pesaro (13.7 punti e 8 rimbalzi di media). Il centro ha un’opzione di uscita dal contratto con la Vuelle fino a fine giugno: ergo, se si fa, si farà a stretto giro di posta.

Supercoppa

Decisi gli accoppiamenti della manifestazione che comincerà venerdì 18 settembre.

Così le semifinali: Dole-Victoria Libertas Pesaro, Gesteco Cividale-Fortitudo Bologna. La finalissima sarà in programma domenica 20 settembre. Da definire ancora la sede.

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