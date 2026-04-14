Dole, ora l’arma in più si chiama Saccoccia

Sei punti in sette giorni e all’orizzonte 40 minuti che possono blindare i play-off e tenere ancora aperta la porta delle prime quattro piazze della post season, quelle nobili per lanciare l’assalto alla A1: è una Dole che esce dal trittico Mestre-Pistoia-Milano con un pieno di entusiasmo dopo il trittico negativo post vittoria della Coppa Italia. La sfida di domenica, o meglio la seconda parte di gara, lancia una serie di messaggi importanti al serbatoio della convinzione: appena 30 punti concessi in due quarti, cinque giocatori in doppia cifra, l’ingresso positivo del nuovo americano Porter nelle rotazioni, il destino nuovamente nelle proprie mani, perché un successo a Cividale nell’anticipo di venerdì sera in diretta su Rai Sport metterebbe più di un’ipoteca sulle prime sette piazze.