Dole, non c’è un attimo di respiro: parte subito l’assalto a Cividale

Ancora una volta intorno ai 90 punti segnati, con 10 giocatori a canestro, 20/36 da due, 10/10 ai liberi, 16 assist di squadra e la battaglia dei rimbalzi stravinta 36-28 per chiudere una serie che ha visto Rimini praticamente sempre avanti, a parte l’inizio di gara 1 e gara 2. La Dole si è conquistata la semifinale in una bolgia da quasi 9.000 spettatori, ma non c’è neanche il tempo di rifiatare e godersela. Ieri alle 14 capitan Tomassini e compagni erano infatti già sul pullman per il Friuli e questa sera alle 20.45 (in diretta su RaiSport) saranno sul parquet per iniziare a giocarsi la finalissima per l’A1 nella tana di Cividale. «E’ il viaggio più felice dell’anno, lo abbiamo fatto volentieri - ci ride su coach Sandro Dell’ Agnello - Per una serie di vicissitudini siamo arrivati noni, quindi con Pesaro era ottava contro prima e abbiamo fatto qualcosa di clamoroso. Quando si arriva a questi turni, ognuno può essere la mina vagante per tutti, troveremo contendenti importanti ma la serie appena vinta ci dà un carico di fiducia enorme e ce la giocheremo».