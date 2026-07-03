Dole, le ultime tre scelte non si possono sbagliare

Il puzzle si sta completando, anche se gli ultimi incastri saranno quelli più importanti e probabilmente decisivi per capire se la Rinascita punterà per la prima volta in maniera decisa e chiara alla serie A sfuggita per due anni consecutivi all’ultimo atto dei play-off.

Dopo gli adii di Assane Sankare approdato a Napoli e Gora Camara (per lui si prospetta un’avventura in Spagna), allo stato attuale il roster del confermato Dell’Agnello è perfezionato per sette decimi: Bartoli, Tomassini, Marini, Leardini, Denegri, Simioni e Udom attendono l’ultimo lungo italiano e i due stranieri, la famosa differenza che non si potrà sbagliare dopo l’ultima stagione in cui le scelte degli americani non hanno pagato, per scarso rendimento (Robinson) o per infortuni (Ogden).

La margherita è foltissima, la fretta è cattiva consigliera e la Dole vuole ragionarci su bene prima di chiudere il cerchio. Uno dei due Usa, comunque, sarà un 4 (Robert Allen ex Torino è l’oggetto principale del desiderio) o un 5 (è sfumato Miniotas, che resta a Pesaro, ma ci sono altri nomi sul taccuino di Renato Nicolai), l’altro un ‘3’ tuttofare che probabilmente arriverà per ultimo. Rumors dell’ultim’ora: Rimini sta anche valutando il profilo del lungo Bryce Eyaga Bidias, classe 1998 di nazionalità camerunense che nella stagione appena terminata ha prodotto 11.5 punti, 4.7 rimbalzi e 1.1 assist di media nella seconda lega francese con la maglia del JA Vichy. Chiaro che, andando a occupare lo spot di straniero, chiuderebbe le porte a un eventuale Usa in quel ruolo.