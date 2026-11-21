Un bel test, l’ennesimo, per la Rinascita che si ritrova, a Torino (ore 20.30, arbitri Boscolo Nale, Tognazzo e Praticò), senza il suo leader e faro offensivo Denegri ma col pieno di ottimismo dopo il successo su Cividale, il sesto nelle ultime sette partite.

Una trasferta sicuramente tosta, ma che la Dole vuole cavalcare per proseguire la sua rincorsa alla vetta occupata da Livorno e Avellino. Considerando che questo match precede il “derbyssimo” di venerdì prossimo contro Pesaro al Flaminio, si tratta di due punti pesanti, da andarsi a prendere con la super difesa – la terza del campionato – mostrata dai biancorossi negli ultimi match, Forlì esclusa. «Siamo convinti di poter fare molto bene anche questa volta, i ragazzi nelle ultime sette uscite hanno sbagliato tre quarti in tutto, giocando un’ottima pallacanestro – difende la qualità del suo gruppo il tecnico Sandro Dell’Agnello – allo stesso tempo rispettiamo la Reale Mutua, una squadra ben allenata e che mette tanta energia in campo».

In effetti, la Torino di coach Paolo Moretti si sta veramente ben comportando in questo primo spezzone di A2: 6 successi su 9 apparizioni (deve recuperare il match casalingo con Caserta, lo farà martedì prossimo), battendo tra l’altro, Pistoia, Brindisi e Pesaro in trasferta. Una squadra sicuramente a forti tinte Usa: la guardia Harvey (17.8 punti di media con 3.3 rimbalzi e il 37% da tre) e l’ala Allen, confermatissimo dalla passata stagione (13.1 punti e 4.4 rimbalzi) guidano tutta la banda, ma occhio anche a tiratori pericolosi come l’ex Forlì, Pepe (10.3 punti) e Massone (9.6), che assieme al centro Benvenuti completano un quintetto di valore. «Sì, anche dalla panchina stanno avendo risposte importanti – li inquadra così, il trainer toscano – E’ una squadra difensivamente organizzata, con regole precise, che in attacco sa fare diverse cose, possono tirare da tre ma attaccano anche molto il ferro, e sono i primi per rimbalzi offensivi, per cui la chiave sarà proprio chiudere bene l’area ed evitare che possano disporre di secondi o terzi possessi». Anche la Dole va fortissimo a rimbalzo offensivo: per una volta, c’è una voce statistica che potrebbe risultare determinante, sempre considerando che “qualcuno” dovrà sopperire all’assenza di un big come Denegri. «Abbiamo tanti esterni di qualità che possono sostituire, con caratteristiche diverse, un giocatore per noi importantissimo come il “Deg” – analizza la mancanza, Dell’Agnello – Abbiamo apportato qualche piccola correzione ai nostri giochi offensivi ma in linea di massima tutti dovranno mettere quel qualcosa in più per far sì che l’infortunio di Davide pesi il meno possibile. La rosa è piuttosto lunga e lo è anche per tenere botta in caso di situazioni che nell’arco di una stagione possono capitare».

Gli occhi sono puntati in particolare su Cody Demps, chiamato ad essere un fattore anche in attacco, seppur molto probabilmente dovrà occuparsi di Harvey.